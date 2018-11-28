В Алтайском крае запустят производство нержавеющей проволоки

БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. В Барнауле начнут производить стальную проволоку в пластике, которую будут использовать для изготовления защищенной от коррозии сетки-рабицы. Компания "Атолл" получила на реализацию этого проекта грант губернатора Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель директора компании "Атолл" Александр Шелудяков уточнил, что стальную проволоку будут покрывать поливинилхлоридом (ПВХ), а из нее будут изготавливать материал для ограждений, которые не нужно будет красить.

В ноябре компания получила грант губернатора Алтайского края в размере 2 миллионов рублей на реализацию проекта. Эти средства компания потратит на опытно-конструкторские работы, испытания и сертификацию. Общая сумма инвестиций — 4,1 миллиона рублей.

Проект рассчитан на три года, но компания намерена запустить производство раньше — в 2019 году.

"Поддержка краевых властей поможет нам существенно сократить сроки реализации. Без нее это заняло бы на год больше, и для нас это существенный срок", — сказал замдиректора компании.

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