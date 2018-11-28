На Алтае появится первое в России производство компонентов для АКБ

БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Завод по переработке свинца "Моквин" из Новоалтайска станет первым в России и третьим в мире производителем компонентов для автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ) — полюсных наконечников, сообщает краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Компания уже построила новый цех и в декабре текущего года начнет устанавливать в нем оборудование, на закупку которого были выделены 1,2 миллиона евро, сообщил директор завода Андрей Иваншин.

По его словам, все мировые производители АКБ используют наконечники, выпускаемые на двух заводах в Германии. В компании намерены уже в следующем году предложить производителям аккумуляторов в России и странах бывшего СНГ отечественные наконечники.

Чтобы обеспечить предприятие сырьем — отработанными АКБ — завод запустил проект "Аккумобиль". Компания переоборудовала 12 фургонов в мобильные пункты приема отработанных аккумуляторов. В каждом — специальные боксы для хранения и перевозки батарей.

"Так мы создаем инфраструктуру цивилизованного обращения с опасными отходами" — сказал Иваншин.

Стоимость проекта "Аккумобиль" — 50 миллионов рублей. Для его реализации компания воспользовалась господдержкой: получила финансовое поручительство краевой гарантийной организации на 10 миллионов рублей. Такую помощь местные власти оказывают, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Алтайского края, подчеркнули в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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