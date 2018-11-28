В Минфине рассказали об интересе иностранцев к российским евробондам

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Иностранцы активно интересуются покупкой российских евробондов, рассказал РИА Новости замминистра финансов Владимир Колычев.

Накануне Минфин разместил еврооблигации на миллиард евро под 3% годовых с погашением в декабре 2025 года.

"Много иностранцев, часть русских, много из Европы, частично США, континентальная Европа" – сказал Колычев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", отвечая на вопрос, кто выступил покупателями бондов.

При этом замминистра уточнил, что покупателей из США было немного, так как Россия ориентировалась в первую очередь на Европу.

"До 10%, 7% по-моему, точно не скажу", — отметил он.

В 2019 году Россия может отказаться от размещения евробондов. Как отмечал замминистра финансов Сергей Сторчак, острой потребности в этом нет.

Проект бюджета на следующий год предусматривает внешние займы на сумму до трех миллиардов долларов, а также выкуп еврооблигаций в пределах четырех миллиардов долларов.