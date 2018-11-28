МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 25 декабря внести в правительство законопроект о прямых смешанных перевозках, сообщается на сайте кабмина.
Кроме того Минтрансу, Минкомсвязи и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено до 20 декабря представить с учетом ранее данных поручений правительства РФ предложения об использовании "больших данных", формируемых в рамках систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Платон", для построения на их основе необходимых транспортному комплексу электронных сервисов.
Поручения даны по итогам совещания о цифровой трансформации транспортного комплекса.
Ранее в ноябре глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на совещании у Медведева сообщил, что министерство планирует до конца года внести в правительство законопроект о прямых смешанных комбинированных пассажирских перевозках, который упорядочивает работу различных операторов в одной перевозке. По его словам, до последнего времени этот законопроект двигался не очень быстро, поскольку нужно было решить вопрос об ответственности в случае, если на каком-то из этапов перевозки возникает сбой, но сейчас эти моменты уже обсуждены.