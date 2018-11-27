Ивановская область реализует пилотный проект в сфере электронных госзакупок

ИВАНОВО, 27 ноя — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве при осуществлении госзакупок с использованием автоматизированной системы "Портал поставщиков" подписано между правительством Ивановской области и департаментом города Москвы по конкурентной политике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Подписи под документом поставили зампредседателя правительства Ивановской области Елена Шабанова и глава департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

"Соглашение предусматривает сотрудничество и обмен опытом в сфере государственных закупок с использованием автоматизированной системы "Портал поставщиков", а также совершенствование нормативно-правового регулирования закупок, которые проводятся без проведения конкурентных процедур", – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в ивановском регионе будет реализован пилотный проект: закупки малого объема (до 100 тысяч рублей), оформляемые прямыми договорами с исполнителями, будут осуществляться через открытую информационную систему "Портал поставщиков". Первыми участниками проекта выступят ряд департаментов регионального правительства и учреждений здравоохранения Ивановской области.

Как отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Елена Шабанова, пилотный проект будет способствовать экономии бюджетных средств, обеспечению открытости и прозрачности закупок, развитию добросовестной конкуренции. "Закупки малого объема выходят в открытое информационное пространство", — процитировали в пресс-службе Шабанову.

Региональные заказчики могут использовать автоматизированную систему на безвозмездной основе. В настоящее время в ней зарегистрировано и работает более 128 тысяч компаний из всех субъектов РФ, более 86% представляют малый бизнес.

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