На Кубани зарегистрировали первый промышленный кластер

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Первый промышленный кластер, в котором 11 компаний будут работать по принципу кооперации, зарегистрирован в Краснодарском крае, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев, добавив, что в промкластер включены не только предприятия, но и учебные заведения.

"В Краснодарском крае зарегистрирован первый промышленный кластер. Гулькевичский крахмальный завод, Южная соковая компания из Белореченска, Анапский хлебокомбинат и еще восемь предприятий будут работать по принципу кооперации. Это именно то, о чем мы всегда говорим нашим аграриям, небольшим промышленным предприятиям – объединяйтесь, создавайте союзы, кооперации, и вам будет легче выходить на рынок, конкурировать и получать государственную поддержку. Тем более если речь идет об импортозамещающих, экспортоориентированных проектах", — сказал Кондратьев.

Он добавил, что в сфере сельского хозяйства такие кооперативы уже получили хорошее развитие. "Сегодня мы видим, что этот принцип работы выгоден и нашим переработчикам, и промпредприятиям. Включение в реестр промкластеров, например, позволит участвовать в конкурсе на получение федеральных субсидий для создания новых совместных производств. Кроме того, сегодня мы прорабатываем краевые меры поддержки для промышленных коопераций", — уточнил губернатор.

По его словам, в промкластер включены не только предприятия, но и учебные заведения. "Это позволит готовить специалистов уже под конкретные потребности работодателей", — пояснил глава региона.