Медведев назначил нового торгового представителя в Иране

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Рустама Жиганшина торговым представителем РФ в Иране вместо Андрея Луганского, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Назначить Жиганшина Рустама Хайдеровича торговым представителем Российской Федерации в Исламской Республике Иран", — говорится в документе. Согласно распоряжению кабмина, Луганский освобождается от должности торгпреда РФ в Иране с 1 декабря в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.

Указом президента Жиганшину в 2015 году был присвоен чин действительного государственного советника РФ третьего класса. На тот момент он значился начальником департамента аппарата Совета безопасности РФ.