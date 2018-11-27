КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Суд округа Свеа в Швеции завершил предварительные слушания в рамках апелляции "Газпрома" на решения арбитража Стокгольма по спору с НАК "Нафогаз Украины" по поставкам газа, заявил во вторник главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Закончились предварительные слушания в апелляционном суде по решению Стокгольмского арбитража", — написал Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, все идет по плану, "неприятных сюрпризов нет". Он также написал, что "Нафтогаз" остается уверенным в своей победе.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.