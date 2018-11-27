Необходимо укрепить продовольственную безопасность, заявил Путин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия должна укрепить продовольственную безопасность и обеспечить независимость фарминдустрии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужны прорывные открытия, разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить новые строительные технологии, улучшить состояние окружающей среды и здравоохранения, включая независимость в ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить нашу продовольственную безопасность, в том числе за счет собственных посевных и племенных материалов", — сказал Путин.

По его словам, наши вузы должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие национальным проектам и программам развития, подготовить профессиональные кадры для сложных исследований, технологических производственных задач.