Медведев призвал ЕАЭС противостоять протекционизму на мировых рынках

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Страны ЕАЭС должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции, чтобы противостоять протекционизму на мировых рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Об этом сегодня мы тоже говорили, как во многих странах и на многих рынках развиваются протекционистские сюжеты. Все активнее обходятся международные правила торговли. И в этом смысле наш с вами cоюз должен задавать как раз более высокую планку торгового сотрудничества и интеграции", — заявил Медведев на расширенном заседании Межправсовета ЕАЭС.