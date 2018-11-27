Путин обсудит с правительством привлечение частных инвестиций в нацпроекты

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с правительством привлечение частных инвестиций в национальные проекты, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать восьмого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет привлечение частных инвестиций в национальные проекты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, содокладчиком по указанной теме станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.