Операционный директор "Мегафона" стала кандидатом в совет директоров

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совет директоров "Мегафона" рекомендовал акционерам включить в состав совета операционного директора компании Анну Серебряникову, говорится в материалах оператора.

При этом в список кандидатов не включен управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции USM Management Павел Каплун, ранее входивший в совет директоров компании.

Остальные кандидаты — действующие члены совета директоров. Среди них — гендиректор "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк, начальник департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александр Ушков, основатель и председатель совета директоров компании 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен, ранее возглавлявший крупные телекоммуникационные компании.

В список также вошли руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами USM Management Максим Анипкин, замгендиректора по экономике и финансам USM Management Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами USM Management Александр Есиков и управляющий директор по стратегии и организационному развитию "Мегафона" Наталья Чумаченко.

Также в связи с недавней сменой генерального директора "МегаФона" утверждён обновлённый список кандидатов в правление, в который вошли Геворк Вермишян, Александр Барунин, Фредерик Ваносчуйзе, Валентина Ватрак, Влад Вольфсон, Дмитрий Кононов, Елена Мартынова, Александр Соболев. Ваносчуйзе и Мартынова являются новыми кандидатами в правление. Ваносчуйзе с сентября 2018 года занимает в компании должность директора по техническим инновациям и инфраструктуре и отвечает за направления "Цифровые инновации" и "Фундаментальная инфраструктура". Мартынова присоединилась к компании в октябре 2018 года и в настоящий момент совмещает позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда "МегаФона".

В октябре "Мегафон" сообщал, что акционеры изберут новый совет директоров компании 21 декабря. Кроме того, планируется утвердить количественный состав правления "Мегафона" и переизбрать правление. Решение включить эти вопросы в повестку внеочередного собрания акционеров "Мегафона" принято в связи с требованием "АФ Телеком Холдинг" (владеет не менее 10% голосующих акций "Мегафон").

Акционеры "Мегафона" в январе полностью поменяли состав совета директоров. Всего в совете директоров оператора девять мест. "Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец второго квартала компания обслуживала 75,9 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,96%, еще 22,52% принадлежит "дочке" оператора — "Мегафон Финанс", в свободном обращении находится 2,2% акций.

"Предложенный состав совета директоров и правления "МегаФона" обеспечит эффективную реализацию цифровой стратегии компании. Все кандидаты — талантливые и амбициозные люди, имеющие большой опыт корпоративного управления, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса", — приводится в сообщении компании комментарий председателя совета директоров "МегаФона" Евгения Быстрых.