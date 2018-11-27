Операционный директор "Мегафона" стала кандидатом в совет директоров

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совет директоров "Мегафона" рекомендовал акционерам включить в состав совета операционного директора компании Анну Серебряникову, говорится в материалах оператора.
Остальные кандидаты — действующие члены совета директоров. Среди них — гендиректор "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк, начальник департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александр Ушков, основатель и председатель совета директоров компании 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен, ранее возглавлявший крупные телекоммуникационные компании.
В список также вошли руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами USM Management Максим Анипкин, замгендиректора по экономике и финансам USM Management Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами USM Management Александр Есиков и управляющий директор по стратегии и организационному развитию "Мегафона" Наталья Чумаченко.
В октябре "Мегафон" сообщал, что акционеры изберут новый совет директоров компании 21 декабря. Кроме того, планируется утвердить количественный состав правления "Мегафона" и переизбрать правление. Решение включить эти вопросы в повестку внеочередного собрания акционеров "Мегафона" принято в связи с требованием "АФ Телеком Холдинг" (владеет не менее 10% голосующих акций "Мегафон").
"Предложенный состав совета директоров и правления "МегаФона" обеспечит эффективную реализацию цифровой стратегии компании. Все кандидаты — талантливые и амбициозные люди, имеющие большой опыт корпоративного управления, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса", — приводится в сообщении компании комментарий председателя совета директоров "МегаФона" Евгения Быстрых.