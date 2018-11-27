На уральском заводе открылся цех по производству сухого молока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Новый цех по производству сухого молока мощностью 100 тонн открылся на Ирбитском молочном заводе в Свердловской области, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора.

"Создание этого производства на Ирбитском молочном заводе обеспечит продовольственную безопасность нашего региона. Оно во многом определит на годы вперед развитие всей отрасли в Свердловской области", — приводятся в сообщении слова главы региона Евгения Куйвашева, давшего старт работе новых мощностей предприятия.

Проект строительства нового цеха мощностью в 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки на заводе в селе Байкалово глава региона поддержал в мае 2017 года во время рабочей поездки в Восточный управленческий округ. Его стоимость составила 750 миллионов рублей. С вводом новой производственной площадки на предприятии будет освоено производство нового продукта — сухой сыворотки, а также будут увеличены объемы выпуска сухого обезжиренного молока. Кроме того, в селе Байкалово созданы два десятка новых рабочих мест.

"Новый цех нам дает стабильное развитие предприятия и сельскохозяйственной отрасли Свердловской области. Мы получаем дополнительный импульс и в дальнейшем сможем добиваться выхода на экспорт, добиваться снижения себестоимости продукции", — цитирует департамент слова генерального директора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина.

При выходе нового производственного участка на полную мощность доля сухого молока, производимого заводом, составит 5,8% общего объема производства такой продукции в России. Потребность в сухом молоке в Свердловской области высока, однако до недавнего времени оно поступало только из-за рубежа, уточняют власти.

Кроме решения задачи по импортозамещению, запуск новой площадки на молочном заводе позволит поддержать свердловских производителей в момент сезонного падения спроса на молоко. Теперь излишки продукции животноводы смогут переработать и длительно хранить в сухом виде, реализовывать по необходимости и по таким ценам, которые позволят работать безубыточно. Предприятие гарантированно обеспечит прием сырья от постоянных поставщиков, подчеркнули в департаменте.

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