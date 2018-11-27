На уральском заводе открылся цех по производству сухого молока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Новый цех по производству сухого молока мощностью 100 тонн открылся на Ирбитском молочном заводе в Свердловской области, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора.
Проект строительства нового цеха мощностью в 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки на заводе в селе Байкалово глава региона поддержал в мае 2017 года во время рабочей поездки в Восточный управленческий округ. Его стоимость составила 750 миллионов рублей. С вводом новой производственной площадки на предприятии будет освоено производство нового продукта — сухой сыворотки, а также будут увеличены объемы выпуска сухого обезжиренного молока. Кроме того, в селе Байкалово созданы два десятка новых рабочих мест.
"Новый цех нам дает стабильное развитие предприятия и сельскохозяйственной отрасли Свердловской области. Мы получаем дополнительный импульс и в дальнейшем сможем добиваться выхода на экспорт, добиваться снижения себестоимости продукции", — цитирует департамент слова генерального директора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина.
При выходе нового производственного участка на полную мощность доля сухого молока, производимого заводом, составит 5,8% общего объема производства такой продукции в России. Потребность в сухом молоке в Свердловской области высока, однако до недавнего времени оно поступало только из-за рубежа, уточняют власти.
Кроме решения задачи по импортозамещению, запуск новой площадки на молочном заводе позволит поддержать свердловских производителей в момент сезонного падения спроса на молоко. Теперь излишки продукции животноводы смогут переработать и длительно хранить в сухом виде, реализовывать по необходимости и по таким ценам, которые позволят работать безубыточно. Предприятие гарантированно обеспечит прием сырья от постоянных поставщиков, подчеркнули в департаменте.