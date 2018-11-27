Банк ВТБ занял первое место в конкурсе годовых отчетов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ занял первое место в номинации "Лучший годовой отчет финансового сектора" в ежегодном конкурсе, который проводит рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА), сообщает пресс-служба банка.

Конкурс годовых отчетов RAEX (Эксперт РА) проходит уже 19 лет, за это время в нем приняли участие свыше 550 крупнейших компаний России и стран СНГ.

"Банк ВТБ стремится соответствовать лучшим российским и международным практикам раскрытия информации, информируя заинтересованные стороны о ходе реализации стратегии, результатах работы бизнеса Банка за 2017 годы, деятельности в области корпоративного управления, а также в сфере устойчивого развития", — отметили в пресс-службе.