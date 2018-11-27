Кузбасс изучает опыт Китая в электрификации общественного транспорта

ШАНХАЙ, 27 ноя – РИА Новости. Кемеровская область ставит задачу по максимальной электрификации региона, в том числе общественного транспорта, и изучает опыт Китая в этой сфере, заявил РИА Новости глава региона Сергей Цивилев на полях проходящей в Шанхае выставки Bauma China.

"Мы здесь еще вели переговоры по развитию пассажирского транспорта, именно электрического пассажирского транспорта, потому что большой вред экологии наносит и городской транспорт. Это, конечно, не промышленность, не угледобывающая отрасль, но это тоже очень важное для нас направление. Мы посмотрели, как Китай этот вопрос организовал. Они идут энергично по пути электрификации. У нас ориентир в Кузбассе, цель всем поставил в Кузбассе — это именно электрификация", — сказал Цивилев.

Он пояснил, что электрификация региона связана, прежде всего, с высокой ценой на нефтепродукты в Кузбассе и вопросом экологии. "Это и экономически для нас эффективно, и с точки зрения экологии большой плюс, поэтому у Кузбасса будущее именно в электрификации. Многие страны мира тоже двигаются в этом направлении, мы не одни. Они уже сделали много шагов вперед в этом развитии. Нам же надо строить с нуля, будем строить самое современное с перспективой на будущее", — заявил Цивилев.

Он напомнил, что сейчас очень остро стоит экологическая проблема Новокузнецка, который входит в число самых загрязненных городов России.

"Мы смотрим, как проблемы решаются в других странах, и этот опыт, конечно, для нас бесценен, но ситуации везде разные. Просто так напрямую опыт другой страны – это, наверное, не совсем правильно, поэтому мы подбираем то, что для нас будет работать эффективно" — подчеркнул Цивилев.

Bauma China — одна из крупнейших в мире международных выставок строительной техники, строительных материалов, горных и строительных машин.