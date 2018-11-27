Кузбасс обсуждает с зарубежными компаниями вопрос локализации производства

ШАНХАЙ, 27 ноя – РИА Новости. Власти Кемеровской области ведут переговоры с ведущими мировыми компаниями — производителями техники по вопросу локализации производства на территории Кузбасса, заявил РИА Новости глава региона Сергей Цивилев на полях открывшейся во вторник выставки Bauma China.

Bauma China – одна из крупнейших в мире международных выставок строительной техники, строительных материалов, горных и строительных машин. В этом году делегация Кузбасса также принимает в ней участие.

"Цель этой поездки – выбрать несколько лучших компаний, провести с ними переговоры на предмет организации производства в Кузбассе. И уже первые сдвиги у нас есть. Мы уже начали двигаться с компанией Liebherr. Мы недавно были в Германии, сейчас у нас есть предложение от других потенциальных партнеров, которые уже работают в Кузбассе, речь идет именно о создании производства с достаточно высокой локализацией в Кузбассе", — сказал Цивилев.

Он отметил, что в настоящее время в Кузбассе эксплуатируется практически вся техника всех лучших мировых компаний, однако в этом есть не только плюсы, но и свои минусы.

"С одной стороны, это конечно хорошо, мы видим как это может работать. С другой стороны, такое большое количество разнообразной техники, которая производится за рубежом, создает достаточно большие проблемы непосредственно для нашей промышленности. Самым критическим для нас являются сроки. Иногда поставка заказа занимает до года", — сказал глава региона. По его словам, отсутствие запчастей, разная система управления, все это негативно сказывается на себестоимости производимой продукции.

Он подчеркнул, что в регионе есть своя инфраструктура, свои кадры, и власти готовы предоставить льготный налоговый режим для тех, кто захочет организовать производство в Кузбассе. "Это должен быть не один, а два, три производителя. Во-первых, чтобы была нормальная конкуренция, и во-вторых, чтобы наш потребитель мог выбрать, что ему лучше подходит", — добавил Цивилев.