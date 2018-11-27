Кузбасс планирует сотрудничать с китайской провинцией Шаньси

ШАНХАЙ, 27 ноя — РИА Новости. Кемеровская область планирует заключить соглашение о сотрудничестве с провинцией Шаньси — главным угольным районом Китая, рассказал РИА Новости губернатор области Сергей Цивилев на полях проходящей в Шанхае выставки Bauma China.
"Мы планируем заключить соглашение. Мы пока для себя выбрали провинцию Шаньси, потому что это провинция угольная. У нас угольный регион, у них угольный регион, проблемы схожие. Поэтому мы хотим наладить отношения между нашими регионами, которые помогут нам обмениваться опытом, легче решать наши совокупные проблемы", — рассказал Цивилев.
Он добавил, что главная цель установления таких отношений — экономическая.
"Когда есть межрегиональные связи, проще решать вопросы с бизнесом. Ведь цель —то наша — это экономика. Когда есть межрегиональные связи, легче и надежнее выстраивать отношения с бизнесом. Это такой серьезный элемент для надежности", — отметил глава Кузбасса.
По словам Цивилева, в этом ключе власти региона также ведут переговоры и с городами Германии по установлению межрегиональных отношений.