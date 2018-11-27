Глава Челябинской области назвал объем инвестиций в строительство ВСМ

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Объем инвестиций в проект строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург составит около 350 миллиардов рублей, положительное заключение ценового аудита уже получено, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"На сегодня завершена разработка обоснования инвестиций и получено положительное заключение технологического и ценового аудита. Бюджет проекта составляет порядка 350 миллиардов рублей с учетом федерального финансирования. В проекте уже сформирована архитектура консорциума партнеров: Siemens, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Петербургский университет путей сообщения (ПГУПС) и прочие. Партнёры ожидают решения федерального правительства", — сказал глава региона.

Он уточнил, что ряд крупных предприятий: Магнитогорский металлургический комбинат, Русская медная компания, Челябинский трубопрокатный завод – уже вложили средства в складочный капитал партнерства "Уральская скоростная магистраль". Интерес промышленников в том, что в проекте предполагается локализация до 80% от общей потребности магистрали, сказал губернатор. По его словам, уральский бизнес заинтересован в модернизации своих производств и поставках необходимой продукции, "поэтому мы надеемся на принятие положительного решения о начале строительства".

По мнению губернатора, благодаря этому проекту Челябинская область фактически формирует третью по величине агломерацию в России, соединяя два международных аэропорта. Так, время в пути между центрами Челябинска и Екатеринбурга составит всего 1 час 10 минут — это создаст новую экономическую точку роста на карте России, отметил Дубровский.

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