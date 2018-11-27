ЦБ не получал массовых жалоб об отказе в проведении операций

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Массовых обращений клиентов банков об отказе в проведении платежей в Банк России не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее во вторник газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

"По закону банк должен связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, без согласия клиента, для подтверждения проведения платежа. Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России", — заявили в регуляторе.

Российские банки с 26 сентября получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

Кроме того, в конце сентября Банк России также опубликовал список признаков несанкционированных операций, которые банки должны приостанавливать из-за того, что они могут проводиться без согласия клиента.