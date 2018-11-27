Челябинская область планирует войти в топ-20 инвестрейтинга АСИ

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Челябинская область рассчитывает войти в первую двадцатку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив, по итогам 2017 года регион занял 22-е место в рейтинге, сообщил в интервью РИА Новости губернатор области Борис Дубровский.

Совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России") – национальный рейтинг состояния инвестиционной привлекательности регионов – традиционно представляется на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В прошлом году мы заняли 22-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Стоит задача войти в топ-20. На этом сейчас сконцентрированы усилия экономического блока областного правительства и муниципалитетов", — сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время у региона хорошие показатели по большинству позиций, идет стремительный инвестиционный рост – за четыре года в экономику области привлекли 944 миллиарда рублей инвестиций. Дубровский добавил, что по итогам этого года, возможно, "выйдем на триллион". А суммарный объем иностранных инвестиций за четыре года – около 15 миллиарда долларов, пояснил глава региона.

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