Лукашенко раскритиковал медленную работу по снятию барьеров на рынке ЕАЭС

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа по снятию торговых барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет медленно, и призвал придать импульс для преломления ситуации.

"Заканчивается четвертый год действия договора о нашем союзе из десяти, отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков. Не все мы сделали, что планировали", — сказал Лукашенко в Минске, встречаясь с главами правительств стран ЕАЭС. В столице Белоруссии во вторник пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

Президент отметил, что основные проблемы известны, и призвал премьеров еще раз обсудить их и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. "Времени у нас практически не остается для того, чтобы расслабляться, нужно двигаться вперед… Я имею в виду то, что происходит на международных торговых рынках… Мы уже не просто накануне каких-то торговых войн, мы уже там находимся. Поэтому наш экономический союз приобретает для нас особое звучание", — подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи он призвал придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. "Это вообще недопустимо, я считаю, если мы в этом отношении не сделаем шаг. А мы знаем, какие шаги делать, в каком направлении двигаться… Но медленно решаем эти вопросы. Эти барьеры должны быть сняты", — отметил президент.

Более того, по его словам, были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие. "Например, заканчивается определенный договором о союзе двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере государственных закупок, изначально придуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередных два года. Закономерен вопрос: к чему мы стремимся — к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма?" — заявил белорусский лидер.

По его словам, нужно четко понимать, что "союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, играющей по определенным нами же правилам".

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.