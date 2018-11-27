Лукашенко раскритиковал медленную работу по снятию барьеров на рынке ЕАЭС

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа по снятию торговых барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет медленно, и призвал придать импульс для преломления ситуации.
Президент отметил, что основные проблемы известны, и призвал премьеров еще раз обсудить их и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. "Времени у нас практически не остается для того, чтобы расслабляться, нужно двигаться вперед… Я имею в виду то, что происходит на международных торговых рынках… Мы уже не просто накануне каких-то торговых войн, мы уже там находимся. Поэтому наш экономический союз приобретает для нас особое звучание", — подчеркнул белорусский лидер.
В этой связи он призвал придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. "Это вообще недопустимо, я считаю, если мы в этом отношении не сделаем шаг. А мы знаем, какие шаги делать, в каком направлении двигаться… Но медленно решаем эти вопросы. Эти барьеры должны быть сняты", — отметил президент.
По его словам, нужно четко понимать, что "союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, играющей по определенным нами же правилам".
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.