Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с "Метростроем"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с ОАО "Метрострой" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, вероятность расторжения очень высока, сообщил журналистам вице-губернатора города Игорь Албин.

Ранее сообщалось, что объекты Фрунзенского радиуса метрополитена (станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная" и электродепо "Южное") планировалось открыть до конца 2018 года. В начале ноября Албин заявил, что не уверен в соблюдении подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию трех станций Фрунзенского радиуса. В свою очередь в пресс-службе ОАО "Метрострой" сообщали, что в настоящее время продолжаются работы на Фрунзенском радиусе, и компания делает все возможное, чтобы "соблюсти установленные сроки".

"Мы в стадии принятия решения. Я неоднократно говорил о том, что в метростроении необходима полноценная конкурентная среда в вопросах изысканий, проектирования и строительно-монтажных работ. Решение будет приниматься правительством Петербурга, но вероятность расторжения контракта очень высока, потому что сроки в рамках госконтракта не выполнены", — сказал Албин.

Он также отметил, что город намерен увеличить свою долю в ОАО "Метрострой". "Сейчас стоит две задачи — формирование конкурентной среды, вторая — это оздоровление самой компании, потому что "Метрострой" — это история, это один из флагманов освоения подземных пространств. Поэтому докапитализация — это способ увеличения доли города и повышения управляемости компании. Если мы ассигнуем до 130 миллиардов рублей в совокупном пакете на строительство метро, почему город не может увеличить свою долю… Мы хотим увеличить долю города в этой компании. По процедурам это примерно полгода", — отметил вице-губернатор.