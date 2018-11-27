Песков не стал комментировать решение арбитража по иску Ощадбанка

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение Парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка против России о взыскании ущерба из-за утери активов в Крыму.

"Не могу вам точно сказать, я не располагаю информацией о том, что это был за иск", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к решению суда.

Ранее пресс-служба Ощадбанка сообщила о том, что банк выиграл в Парижском арбитраже иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в Крыму. Отмечалось, что арбитраж полностью удовлетворил требования Ощадбанка. Итоговая сумма взыскания составит 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения судебного решения до фактической компенсации.

В пресс-службе российского Минюста сообщили РИА Новости, что РФ не признает данное решение арбитража.