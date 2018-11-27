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Экономика

Иван Поминов: цифровизация повысит инвестпривлекательность инфраструктуры

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© Фото предоставлено пресс-службой компании ФТКПрезидент Федеральной технологической компании Иван ПоминовПрезидент Федеральной технологической компании Иван Поминов
© Фото предоставлено пресс-службой компании ФТК

Основной темой XII форума "Транспорт России", которой прошел в Москве 20-22 ноября, стал вопрос внедрения цифровых платформ для транспортного комплекса. Президент Федеральной технологической компании Иван Поминов рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной о тенденциях цифровизации инфраструктурных проектов, а также об инновационных разработках и планах на будущее:

— Иван Алексеевич, на прошедшем форуме много говорилось о том, как цифровизация меняет облик транспортной отрасли. Ваши приоритеты в этой сфере?

— Одной из основных идей цифровизации является возможность в короткий промежуток времени принять взвешенное решение на основании достоверных данных, полученных в режиме онлайн. Современный мир немыслим без цифровых технологий. Они меняют саму идею и модель взаимодействия между людьми и сервисами, которые представляют им компании. К примеру, сегодня сложно представить решение проблемы оперативного вызова такси без соответствующего мобильного приложения.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
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Эксперты ждут от бизнеса новых решений по цифровизации экономики Ленобласти
Безусловно, транспорт — одна из тех отраслей, где внедрение новых технологий особенно востребовано. Переход на "цифру" кардинально меняет скорость и эффективность работ по поддержанию отраслевой технологической инфраструктуры. Например, у нашей компании в регионах порядка 200 обслуживаемых объектов. В определенный момент мы столкнулись с тем, что у нас нет информации, которая необходима для принятия оперативных решений. Возникла идея создать новый продукт — цифровой сервис, который позволит через мобильное приложение отслеживать различные параметры — начиная от поступления заявки на пульт оператора до контроля качества отработки поставленной задачи.

Причем, нам было важно знать все параметры, в том числе, время, затраченное с момента поступления заявки до устранения неполадки.
Нашими специалистами был разработан цифровой продукт, который мы и представили на форуме — облачный сервис MAORI, предназначенный для оперативного управления работами по ремонту инженерно-технических средств на распределенных объектах технологической инфраструктуры.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих проводит совещание о цифровой трансформации транспортного комплекса. 23 ноября 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев рассказал о пользе цифровизации транспорта
Новый сервис имеет целый спектр функций — от формирования заявок на ремонт и поиска (с помощью автоматизированной карты) мобильной ремонтной бригады, до учета расходов и ресурсов, используемых в ходе работ.
Благодаря успешному опыту внедрения MAORI, в начале ноября нами был создан Фонд развития цифровой трансформации ФТК. Его задача — инвестировать в цифровые разработки. Это позволит на базе уже готовых идей производить цифровые сервисы для российского и зарубежного потребителя.

Также в Группу ФТК входит дочерняя структура — Исследовательский центр ФТК, который недавно стал резидентом Сколково. Основная его цель — изучение мировых трендов в области цифровизации. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы не "изобретали велосипед", а двигались вперед, используя опыт других стран.

— Насколько востребован ваш новый сервис?

— На текущий момент облачный сервис уже находится в стадии промышленной эксплуатации, пилотное тестирование закончилось с отличными результатами. Наши заказчики — компании, которые хотят повысить качество предоставляемых услуг. Мы считаем, что этот сервис будет востребован не только на транспорте, но и в жилищно-коммунальном комплексе. MAORI поможет любому жильцу с помощью мобильного приложения отследить процесс выполнения своей заявки — от ее акцепта до выполнения. По сути это контрольный инструмент, который сделает процесс предоставление услуги прозрачным и повысит их качество.

Международная выставка "Транспорт России"
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов огласил приветствие главы государства участникам форума.Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов огласил приветствие главы государства участникам форума.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, вице-премьер РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев на форуме "Транспорт России".Евгений Дитрих, Максим Акимов и Сергей Храмагин на Международной выставке Транспорт России
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, вице-премьер РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев на форуме "Транспорт России".
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»В будущем очевидным фактором успеха транспортной системы будет уровень ее цифровизации, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
В будущем очевидным фактором успеха транспортной системы будет уровень ее цифровизации, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»Выставка "Транспорт России" в этом году представила 96 ведущих компаний транспортной отрасли, экспозиции семи регионов, а также научные разработки.Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
Выставка "Транспорт России" в этом году представила 96 ведущих компаний транспортной отрасли, экспозиции семи регионов, а также научные разработки.
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»Министр транспорта Евгений Дитрих, вице-премьер Максим Акимов и президент АО "ФТК" Иван Поминов на форуме "Транспорт России".Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
Министр транспорта Евгений Дитрих, вице-премьер Максим Акимов и президент АО "ФТК" Иван Поминов на форуме "Транспорт России".
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»Участники Международной выставки "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
Участники Международной выставки "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»Различные аспекты цифровизации транспорта стали основной темой пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа".Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
Различные аспекты цифровизации транспорта стали основной темой пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРЖД планируют направить около 150 миллиардов рублей на внедрение цифровых сервисов до 2025 года, сообщил глава компании Олег Белозеров. На фото: Олег Белозеров (справа) и вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков на выставке.Вице-президент ОАО РЖД Анатолий Мещеряков (слева) и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров на Международной выставке Транспорт России в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЖД планируют направить около 150 миллиардов рублей на внедрение цифровых сервисов до 2025 года, сообщил глава компании Олег Белозеров. На фото: Олег Белозеров (справа) и вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков на выставке.
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»В форуме принял участие вице-президент АО "ФТК" Вячеслав Седень. "ФТК" представила на форуме цифровой сервис по управлению обслуживанием транспортных инфраструктур.Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
В форуме принял участие вице-президент АО "ФТК" Вячеслав Седень. "ФТК" представила на форуме цифровой сервис по управлению обслуживанием транспортных инфраструктур.
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»Презентация цифрового сервиса MAORI компании "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе.Международный форум Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
Презентация цифрового сервиса MAORI компании "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе.
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»В новый сервис MAORI входит целый спектр функций — от формирования заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, используемых в ходе работ, пояснил президент АО "ФТК" Иван Поминов.Международная выставка Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
В новый сервис MAORI входит целый спектр функций — от формирования заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, используемых в ходе работ, пояснил президент АО "ФТК" Иван Поминов.
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»Стенд Группы "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.Международная выставка Транспорт России
© Фото : «Пресс-служба АО «ФТК»
Стенд Группы "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.
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— С учетом вашего опыта работы на Олимпийских объектах, опишите преимущества, которые дает использование интеллектуальных систем при эксплуатации территориально распределенных объектов.

— До начала Олимпиады наша компания оснастила более ста объектов дорожной инфраструктуры Сочи системами обеспечения транспортной безопасности. Во-первых, были установлены системы интеллектуального видеонаблюдения. На втором этапе все объекты — это более трех тысяч видеокамер — подключены к единому диспетчерскому центру. Изначально такого центра не было — на каждом объекте находился видеооператор, что влекло немалые расходы.

LEGO Education рассказала о цифровизации образования в Калининграде
© Фото : LEGO Education
LEGO® EDUCATION рассказала о цифровизации образования в Калининграде
Экономический эффект после первого этапа внедрения цифровизации составил не менее 13 миллионов рублей, а после завершения всего проекта он будет достигать до 200 миллионов рублей в год.

Еще одно преимущество интеллектуальных систем — внедрение видеоаналитики, которая позволяет свести практически к нулю риски "человеческого фактора". С ее помощью диспетчер может не смотреть круглосуточно в монитор, а переключить эту функцию на машину, которая является ядром единого диспетчерского центра. Машина сама сообщит ему о выявленных нарушениях. Это полностью российская разработка, которую мы применяем уже несколько лет.

— Сколь велика может быть роль частных инвесторов в цифровизации экономики?

— Привлечение частного бизнеса и инвесторов для реализации программ цифровых сервисов чрезвычайно важно. В июне нынешнего года были внесены изменения в законодательство, согласно которым разработка любых информационных систем и платформ, в том числе, и MAORI, может быть полностью реализована за счет частных денег, а не за счет бюджетного финансирования. Один из самых актуальных вопросов здесь — контроль частных инвесторов за расходованием инвестиций. Если взять утвержденный Правительством Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, то в нем заложено около 6,3 триллиона рублей, из которых значительная часть — средства частных инвесторов.

Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва в 2023 году перейдет на полную цифровизацию электросетей

Считаю, что здесь очень важным будет применение цифрового сервиса, который позволит в режиме реального времени отслеживать, каким образом тратятся деньги, как реализуются проекты. Необходимо оцифровать процесс реализации этого плана именно в интересах частного инвестора, определить контрольные точки, которые должны выполняться не на конец отчетного периода, а ежедневно в режиме онлайн. В случае отклонения от заложенных параметров инвестор сможет воздействовать на отклонения и корректировать мероприятия. С помощью таких систем мы сможем снизить и стоимость эксплуатации, что в дальнейшем сократит сроки окупаемости объектов и повысит инвестиционную привлекательность объектов инфраструктуры.

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