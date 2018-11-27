Иван Поминов: цифровизация повысит инвестпривлекательность инфраструктуры

Основной темой XII форума "Транспорт России", которой прошел в Москве 20-22 ноября, стал вопрос внедрения цифровых платформ для транспортного комплекса. Президент Федеральной технологической компании Иван Поминов рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной о тенденциях цифровизации инфраструктурных проектов, а также об инновационных разработках и планах на будущее:
— Иван Алексеевич, на прошедшем форуме много говорилось о том, как цифровизация меняет облик транспортной отрасли. Ваши приоритеты в этой сфере?
— Одной из основных идей цифровизации является возможность в короткий промежуток времени принять взвешенное решение на основании достоверных данных, полученных в режиме онлайн. Современный мир немыслим без цифровых технологий. Они меняют саму идею и модель взаимодействия между людьми и сервисами, которые представляют им компании. К примеру, сегодня сложно представить решение проблемы оперативного вызова такси без соответствующего мобильного приложения.
Причем, нам было важно знать все параметры, в том числе, время, затраченное с момента поступления заявки до устранения неполадки.
Нашими специалистами был разработан цифровой продукт, который мы и представили на форуме — облачный сервис MAORI, предназначенный для оперативного управления работами по ремонту инженерно-технических средств на распределенных объектах технологической инфраструктуры.
Благодаря успешному опыту внедрения MAORI, в начале ноября нами был создан Фонд развития цифровой трансформации ФТК. Его задача — инвестировать в цифровые разработки. Это позволит на базе уже готовых идей производить цифровые сервисы для российского и зарубежного потребителя.
Также в Группу ФТК входит дочерняя структура — Исследовательский центр ФТК, который недавно стал резидентом Сколково. Основная его цель — изучение мировых трендов в области цифровизации. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы не "изобретали велосипед", а двигались вперед, используя опыт других стран.
— Насколько востребован ваш новый сервис?
— На текущий момент облачный сервис уже находится в стадии промышленной эксплуатации, пилотное тестирование закончилось с отличными результатами. Наши заказчики — компании, которые хотят повысить качество предоставляемых услуг. Мы считаем, что этот сервис будет востребован не только на транспорте, но и в жилищно-коммунальном комплексе. MAORI поможет любому жильцу с помощью мобильного приложения отследить процесс выполнения своей заявки — от ее акцепта до выполнения. По сути это контрольный инструмент, который сделает процесс предоставление услуги прозрачным и повысит их качество.
— С учетом вашего опыта работы на Олимпийских объектах, опишите преимущества, которые дает использование интеллектуальных систем при эксплуатации территориально распределенных объектов.
— До начала Олимпиады наша компания оснастила более ста объектов дорожной инфраструктуры Сочи системами обеспечения транспортной безопасности. Во-первых, были установлены системы интеллектуального видеонаблюдения. На втором этапе все объекты — это более трех тысяч видеокамер — подключены к единому диспетчерскому центру. Изначально такого центра не было — на каждом объекте находился видеооператор, что влекло немалые расходы.
Еще одно преимущество интеллектуальных систем — внедрение видеоаналитики, которая позволяет свести практически к нулю риски "человеческого фактора". С ее помощью диспетчер может не смотреть круглосуточно в монитор, а переключить эту функцию на машину, которая является ядром единого диспетчерского центра. Машина сама сообщит ему о выявленных нарушениях. Это полностью российская разработка, которую мы применяем уже несколько лет.
— Сколь велика может быть роль частных инвесторов в цифровизации экономики?
— Привлечение частного бизнеса и инвесторов для реализации программ цифровых сервисов чрезвычайно важно. В июне нынешнего года были внесены изменения в законодательство, согласно которым разработка любых информационных систем и платформ, в том числе, и MAORI, может быть полностью реализована за счет частных денег, а не за счет бюджетного финансирования. Один из самых актуальных вопросов здесь — контроль частных инвесторов за расходованием инвестиций. Если взять утвержденный Правительством Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, то в нем заложено около 6,3 триллиона рублей, из которых значительная часть — средства частных инвесторов.
Считаю, что здесь очень важным будет применение цифрового сервиса, который позволит в режиме реального времени отслеживать, каким образом тратятся деньги, как реализуются проекты. Необходимо оцифровать процесс реализации этого плана именно в интересах частного инвестора, определить контрольные точки, которые должны выполняться не на конец отчетного периода, а ежедневно в режиме онлайн. В случае отклонения от заложенных параметров инвестор сможет воздействовать на отклонения и корректировать мероприятия. С помощью таких систем мы сможем снизить и стоимость эксплуатации, что в дальнейшем сократит сроки окупаемости объектов и повысит инвестиционную привлекательность объектов инфраструктуры.