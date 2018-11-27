Лукашенко рассказал о цифровой повестке в ЕАЭС

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Важным направлением работы в ЕАЭС становится цифровая повестка, нужно определить первоочередные решения, которые продвинут трансграничное и межотраслевое взаимодействие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций Евразийского межправительственного совета.

Встреча состоялась во Дворце Независимости республики. Россию, которая в этом году председательствует в ЕАЭС, представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая перед главами делегаций, Лукашенко обратил внимание на актуальность вопросов, которые будут рассмотрены в рамках заседания Межправсовета, в частности, связанных с устранением существующих барьеров в торгово-экономической сфере и на других направлениях.

"Ключевым моментом является создание общих энергетических рынков", — подчеркнул он.

По его словам, также важным направлением совместной работы становится цифровая повестка.

"Основная задача, которая стоит сейчас, — определить первоочерёдные цифровые решения, которые способны обеспечить значительный эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия", — заявил президент Белоруссии.

"Я хотел бы выразить российскому председательству благодарность и признательность за усилия по дальнейшему продвижению нашей организации, а также включению в интеграционную тематику новых направлений сотрудничества", — отметил Лукашенко.

После встречи главы делегаций отправились на заседание Межправсовета, которое пройдёт в узком и широком форматах и завершится подписанием принятых документов.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.