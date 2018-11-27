Тамбовская область вошла в тройку лидеров страны по росту промпроизводства

ТАМБОВ/МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Тамбовская область заняла третье место в общероссийском исследовании регионов по динамике промышленного производства за январь-сентябрь 2018 года, подготовленном экспертами РИА Рейтинг.

Эксперты РИА Рейтинг назвали лидирующие регионы по динамике промышленного производства по итогам девяти месяцев текущего года. По данным Росстата в январе-сентябре промышленное производство в Тамбовской области выросло на 17,1% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как в среднем по России — на 3%. Выше Тамбовской области показатели только в Астраханской области — 19,8% и Республике Алтай — 17,4%.

"По итогам шести месяцев текущего года Тамбовская область занимала в данном рейтинге шестое место, и вот теперь совершила рывок в тройку лидеров. По мнению специалистов, стабильную положительную динамику наш регион демонстрирует за счет реализованных в последние годы проектов в промышленном комплексе благодаря эффективной инвестиционной политике и поддержке губернатора Александра Никитина", — прокомментировал РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, динамику промышленного производства области в значительной степени определяет работа обрабатывающих производств. По данным Тамбовстата, прирост продукции за девять месяцев здесь составил 18,9%. Наибольший рост наблюдается в категории "прочие транспортные средства и оборудование" — на 51,1%, в металлургическом производстве — на 30%, в производстве пищевых продуктов — на 29,3%, электрического оборудования — на 17,4%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16%, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 15%.

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