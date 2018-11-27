Эксперт прокомментировал идею блокировать карты за необоснованные переводы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банки будут внимательнее относиться к операциям своих клиентов, однако о блокировке операций даже на небольшие суммы речи не идет, так как это снизит желание клиентов пользоваться их услугами, сообщил РИА Новости заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ранее во вторник газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

"С учётом роста внимания, которое власти уделяют регулированию рынка платежей и переводов, можно ожидать, что кредитные организации будут внимательнее относиться к прозрачности транзакций, осуществляемых их клиентами. Тем не менее, речь едва ли может идти о том, что банки будут требовать от своих клиентов максимально возможный объём информации по каждой отдельно взятой операции и блокировать даже минимальные переводы. Прежде всего, это существенно скажется на эффективности данного вида бизнеса и приведет к снижению готовности клиентов пользоваться банковскими услугами", — считает эксперт.

Российские банки с 26 сентября получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

Кроме того, в конце сентября Банк России также опубликовал список признаков несанкционированных операций, которые банки должны приостанавливать из-за того, что они могут проводиться без согласия клиента.