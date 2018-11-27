Эксперт прокомментировал идею блокировать карты за необоснованные переводы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банки будут внимательнее относиться к операциям своих клиентов, однако о блокировке операций даже на небольшие суммы речи не идет, так как это снизит желание клиентов пользоваться их услугами, сообщил РИА Новости заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
"С учётом роста внимания, которое власти уделяют регулированию рынка платежей и переводов, можно ожидать, что кредитные организации будут внимательнее относиться к прозрачности транзакций, осуществляемых их клиентами. Тем не менее, речь едва ли может идти о том, что банки будут требовать от своих клиентов максимально возможный объём информации по каждой отдельно взятой операции и блокировать даже минимальные переводы. Прежде всего, это существенно скажется на эффективности данного вида бизнеса и приведет к снижению готовности клиентов пользоваться банковскими услугами", — считает эксперт.
Кроме того, в конце сентября Банк России также опубликовал список признаков несанкционированных операций, которые банки должны приостанавливать из-за того, что они могут проводиться без согласия клиента.