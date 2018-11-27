В ЦБ отметили увеличение числа хакерских атак в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ЦБ РФ в настоящее время видит тренд на увеличение количества хакерских атак, но потери экономики и финансовой системы от них постепенно снижаются, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев, выступая на SOC-Форуме 2018.
Сычев пояснил, что одна из причин, почему регулятор занимается вопросами кибербезопасности — это ключевая роль финансовой системы. "Финансовая сфера — это кровеносная система экономики. Мы понимаем, что если не будет что-то работать у нас в финансовой сфере, то все остальное не будет работать тоже", — отметил он.
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей. В начале лета он отмечал, что количество кибератак на российский банковский сектор в текущем году выросло примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с прошлым годом.