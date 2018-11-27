В ФРГ оценили потери от конкуренции США с Россией и Китаем

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Стратегическая конкуренция между США и РФ, а также между США и Китаем определяет новую геополитическую среду, заявил во вторник, выступая на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Европа должна заявить о себе в геополитической среде, которая определена усиливающейся конкуренцией между мировыми державами. "Состязание за место великой державы" — это ключевое понятие. Арена этого состязания становится все более ясной: с одной стороны экономическая, между США и Китаем, с возможной эскалацией торговых споров. С другой стороны, стратегическая конкуренция между США и Россией, а также США с Китаем. Эта новая форма "состязания за место великой державы" является главной темой дискуссий в Вашингтоне. Гонка за технологическое господство подпитывает эту конкуренцию, в том числе в сфере вооружения", — сказал Маас.

По словам министра, Европа "как в торговом конфликте между США и КНР, так и в связи со стратегическим обострением отношений между США с одной стороны и Россией с Китаем с другой, теряет больше всего".