ВТБ обвинил Коломойского в попытке рейдерского захвата украинской "дочки"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Действия украинского бизнесмена Игоря Коломойского в отношении дочернего банка ВТБ на Украине целенаправленно усиливают введенные в 2017 году санкции и являются по сути попыткой рейдерского захвата актива, говорится в заявлении ВТБ.

В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября суд выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

"Действия Коломойского целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков. Для нас очевидно, что власти Украины своим молчаливым одобрением фактически поощряют рейдерство своего олигарха, несмотря на то, что пострадавшими в итоге окажутся простые украинские граждане", — говорится в заявлении ВТБ.

ВТБ отмечает, что Коломойский не в первый раз оставляет без средств к существованию население, "национализируя" у миллионов вкладчиков деньги. "Теперь он, очевидно, рассчитывает добраться и до средств своих сограждан в российских банках, включая ВТБ (Украина)", — говорится в заявлении ВТБ.

По убеждению госбанка, в этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу.

"Для ВТБ же главный приоритет во всех странах присутствия – это выполнение обязательств перед клиентами. "На Украине мы наглядно продемонстрировали соблюдение этого принципа в случае с "БМ банком". Он находится в завершающей стадии прекращения банковской деятельности, но строго выполняет все свои обязательства в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана. В случае с ВТБ (Украина) мы также намерены строго придерживаться этого принципа. Если, конечно, украинские власти и связанные с ними олигархи не помешают нам это сделать", — подытожил госбанк.