МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ряд российских банков требует предоставления документов, подтверждающих обоснованность денежных переводов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на жалобы клиентов.
По словам экспертов издания, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству.
В пресс-службе Центробанка пояснили, что в подобных случаях кредитная организация не имеет оснований для блокировки и не должна требовать предоставления дополнительных документов. Всем, кто столкнулся с подобного рода проблемами, специалисты порекомендовали жаловаться в интернет-приемную регулятора.