МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ряд российских банков требует предоставления документов, подтверждающих обоснованность денежных переводов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на жалобы клиентов.

Отмечается, что такой запрос сотрудники кредитных организаций осуществляли даже в том случае, когда речь заходила о переводах между физическими лицами на сумму, не превышающую 1000 рублей. При этом, по данным издания, в некоторых случаях на подготовку бумаг отводилось три дня, а в случае невыполнения требований сотрудники банка угрожали блокировкой.

По словам экспертов издания, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что в подобных случаях кредитная организация не имеет оснований для блокировки и не должна требовать предоставления дополнительных документов. Всем, кто столкнулся с подобного рода проблемами, специалисты порекомендовали жаловаться в интернет-приемную регулятора.