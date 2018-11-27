ВТБ заявил о возможном иске к Порошенко из-за украинской "дочки"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ВТБ оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого построил украинскую "дочку", говорится в заявлении банка.

В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

"Действия Коломойского целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков…. В этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который неправовые действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу", — сказано в заявлении.

"Хотели бы также напомнить господину П. А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым он владел, и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П. А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка", — отметили в ВТБ.