ВТБ обвинил украинские суды в рейдерстве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, заявили в компании.

"Это фактически парализовало работу нашего банка в этой стране. Группа ВТБ оспорила это решение, но <…> политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", — говорится в заявлении банка.

Надежды на сохранение бизнеса на Украине почти нет, отметили в компании. "На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", — заключили в ВТБ.

Весной Гаагский арбитраж поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которые потребовали компенсаций за потерю активов в Крыму.

В сентябре в рамках исполнения этого решения украинский суд выдал исполнительные листы на взыскание с России около 140 миллионов долларов.

После этого стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка. Последнему на Украине принадлежит Проминвестбанк.