Трутнев рассказал об отставании ДФО по показателям из поручений президента

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Дальний Восток по многим показателям, фигурирующим в поручении президента РФ, отстает от среднего по России, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета губернаторов во Владивостоке.

"Хочу напомнить несколько показателей, на которые мы должны выйти к 2024 году. Средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет, 50% объема дорог должны соответствовать нормативным состояниям, количество благоустроенных дворовых территорий должно увеличиться в 28 раз. Существенно сократиться должен ветхий и аварийный фонд. По всем перечисленным показателям состояние дел на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в среднем по РФ. Таким образом, нам предстоит не только двигаться в одном темпе со всеми российским территориями, но и двигаться значительно быстрее, чтобы ликвидировать накопленное за десятилетия отставание", — сказал Трутнев.

По его словам, принято решение, что все эти показатели должны быть достигнуты по каждому субъекту РФ.