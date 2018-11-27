"Лаборатория Касперского" приостановила планы по открытию офисов в США

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского", компания, производящая ПО в области информбезопасности, приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.

В 2018 году компания планировала открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.

"В Торонто откроем офис в следующем году. Необходимость открытия офиса в Чикаго и Лос-Анджелесе пока отпала в силу общих трудностей работы в регионе. Сейчас у нас стагнация в корпоративных продажах. При этом растут B2C-продажи в онлайн-сегменте, но он централизованный, для его развития не нужны новые офисы. Так что пока мы временно приостанавливаем планы по открытию новых офисов", — рассказал представитель компании.

Министерство внутренней безопасности США в октябре 2017 года предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер для прекращения использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В декабре 2017 года компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США. Компания указала на отсутствие доказательств и возможности выразить свою позицию. Однако в мае 2018 года суд отклонил данный иск. "Лаборатория Касперского" в следующем месяце обжаловала решение суда.