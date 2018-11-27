ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Работа по распространению дальневосточных преференций на Бурятию и Забайкальский край, которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа, должна быть завершена до конца года, сообщил на заседании совета губернаторов во Владивостоке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Президент РФ Владимир Путин в начале ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ.

"Вся эта работа по распространению преференций на данные субъекты должна быть закончена до конца текущего года", — сказал Трутнев.

Он отметил, что на текущей неделе планирует посетить ряд субъектов, вместе с губернаторами обсудить, что необходимо сделать для улучшения социально-экономического состояния.