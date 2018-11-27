В Аргентине в преддверии саммита G20 на три часа остановят транспорт

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя — РИА Новости. Общественный транспорт на территории всей Аргентины не будет работать с 4 до 7 утра вторника (10.00 — 13.00 мск), за три дня до встречи лидеров G20. Организаторы акции хотят обратить внимание, в том числе, на негативные последствия развития цифровой экономики — одной из основных тем предстоящего саммита, следует из заявления Конфедерации работников транспортной отрасли Аргентины (CATT).

CATT объединяет большинство транспортных союзов Аргентины.

"Любой вариант цифровой платформы в транспортных услугах должен действовать с разрешения работников этой сферы… "Уберизация" для нас — это синоним "серой зоны", поэтому эта ситуация должна регулироваться. Мы не можем принять то, что происходит, поэтому будем противостоять, пока правила не изменятся", — говорится в заявлении ассоциации.

Во время забастовки планируется провести собрания работников транспорта и обсудить проблемы. Одна из них — уплата высокого подоходного налога, транспортники пытаются привлечь к ней внимание властей. И те уже проводят встречи с представителями транспортной конфедерации.

В понедельник "Аргентинские авиалинии", поддерживая CATT, прекратили работу на один день, что привело к отмене около 400 рейсов и затронуло более 40 тысяч человек.

Uber — частная компания из Сан-Франциско, которая появилась чуть менее десяти лет назад и активно продвигает себя во всем мире, хотя, к примеру, в Китае Uber был вынужден уступить сервису Didi, а в России — "Яндекс.Такси".

В Буэнос-Айресе сервис появился весной 2016 года.

Такси в аргентинской столице — частный бизнес, а кто хочет работать таксистом, должен получить лицензию и платить за нее достаточно крупную ежемесячную сумму, что крайне сложно в условиях инфляции и других проблем в Аргентине. С другой стороны, когда таксист решит выйти на пенсию, он может продать свою лицензию и вернуть часть вложений.

Цифровые технологии, подобные Uber, которые предлагают поездки по более низкой цене (поскольку выплачивают налоги и пошлины особым образом), делают неконкурентоспособными других таксистов.

В начале ноября законодательное собрание Буэнос-Айреса утвердило наказание в виде отзыва лицензии и штрафа более чем на 5 тысяч долларов для водителей, которые используют Uber. Однако приложение по-прежнему активно.