Новак обсудил с коллегой из Германии транзит российского газа через Украину

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсудили по телефону перспективы транзита российского газа через территорию Украины, сообщает Минэнерго РФ.

"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Министры энергетики России и ФРГ провели конструктивный разговор, в ходе которого обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия с третьими странами, в частности дальнейшие перспективы транзита российского газа через территорию Украины", — говорится в сообщении.