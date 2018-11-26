КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Татарстанский холдинг "Агросила" и британская компания Househam подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в республику будет поставлена техника для обработки полей, также планируется открыть официальное представительство по обслуживанию и реализации техники Househam, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник находится в Лондоне, где встречается с представителями деловых кругов и принимает участие в IV Российско-Британском бизнес-форуме.

"В рамках бизнес-форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между татарстанской компанией "Агросила" и британской Househam. Подписание прошло в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова. Документ предполагает многоэтапное развитие сотрудничества", — говорится в сообщении.

В частности, на первом этапе планируется поставить опрыскиватели Househam для дальнейшего тестирования на предприятиях холдинга "Агросила". По мнению специалистов татарстанской компании, приобретение техники такого типа позволит увеличить эффективность обработки полей, повысить качество и объемы собираемого урожая. Также в рамках соглашения предусмотрено создание в Набережных Челнах официального представительства по обслуживанию и реализации техники компании Househam. Как отмечается, технологичное направление будет способствовать расширению сотрудничества и обмену опытом с европейскими коллегами.

"В случае успешной реализации проекта мы планируем создать производственную площадку по сборке подобной специализированной техники. В перспективе сборочное предприятие может стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития Набережные Челны. По экспертным оценкам, на сегодняшний день доля рынка импортных опрыскивателей составляет около 55%. При растущей стоимости импортной сельхозтехники и ориентации экономики страны на импортозамещение реализация совместного с Househam проекта окажет положительное влияние на хозяйства, осуществляющие растениеводческую деятельность в Татарстане и близлежащих регионах", — отметила генеральный директор АО "Агросила" Светлана Барсукова.

"Агросила" — один из ведущих сельскохозяйственных производителей в Поволжье, вертикально-интегрированный холдинг, включающий предприятия по выращиванию зерновых культур, производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. "Челны-Бройлер" занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, "Заинский сахар" — 51% рынка сахара. Семенной завод производит семена для агрофирм республики, комбикормовый завод снабжает комбикормами мясные и молочные производства.

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