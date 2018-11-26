Рязанская область получит федеральный грант на 600 миллионов рублей

РЯЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Рязанская область получит грант из федерального бюджета в размере 600 миллионов рублей, которые могут быть использованы на решение социальных вопросов, сообщает в понедельник облправительство.

Об этом стало известно в ходе состоявшейся 26 ноября рабочей встречи губернатора области Николая Любимова с депутатом госдумы РФ от Рязанской области, председателем думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

"Очень важно, что Рязанская область начинает наращивать свой потенциал", – сказал Макаров.

Он отметил, что регион впервые вошел в число субъектов-победителей, показавших наилучшие результаты по собираемости налогов в 2017 году.

"Рязанская область по этому показателю заняла 15 место в стране, причем намного опередив Калужскую. Абсолютно феноменальный результат", – добавил Макаров.

Депутат сообщил о том, что регион получит грант из федерального бюджета в размере 600 миллионов рублей. "Средства могут быть использованы на решение социальных вопросов, на развитие региона. Это неплохое подспорье в бюджете", – сказал Макаров.

По его словам, область также получит из федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 3 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году. Губернатор поблагодарил депутата Макарова за продуктивную работу по решению вопросов развития Рязанской области.

"Вы очень многое уже сделали для региона. Уверен, что еще сделаете немало хорошего в будущем для того, чтобы в область приходили дополнительные средства и мы могли строить новые объекты, в первую очередь социальные, чтобы инвестиционная деятельность была эффективной. Огромное вам спасибо от имени всех жителей Рязанской области",– сказал Любимов и вручил Макарову почетный знак "За заслуги перед Рязанской областью".

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