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Экономика

Инфляция по итогам 2018 года будет в районе 4%, заявили в Минэкономразвития

(обновлено: 17:56 26.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве. Архивное фотоЗдание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам 2018 года составит в районе 4%, есть риски незначительного превышения этой цифры, но не таргета, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год — 3,8-4,2%, долгосрочный таргет по инфляции — около 4%.

"Даже если посмотреть, какой прогноз давал ЦБ, а его прогноз был 3,8-4,2%, то я считаю, что любая из этих цифр укладывается в таргет. Десятые — это не тот вопрос, когда мы не укладываемся. Вот когда было 11,7% — это мы не укладывались в таргет, и даже когда инфляция в 7% — это мы не укладываемся. А все, что около 4% — это в пределах таргета", — сказал Орешкин журналистам.

По словам министра, прогнозировать инфляцию с точностью до десятых долей процента сейчас — это гадание на кофейной гуще, так как ситуация во многом зависит от динамики цен на овощи.

Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Если смотреть прошлую неделю, то там сильно подпрыгнули цены на овощи, пойдут они чуть быстрее или чуть медленнее — это определит конкретное значение инфляции… Как у нас летом было отклонение вниз, оно тоже во многом было из-за овощей, так сейчас может быть отклонение в другую сторону. В целом это не описывает общую инфляционную картину. Общая, в целом, что мы находимся около целевого диапазона, и пока серьезных отклонений не предполагается", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, какой уровень инфляции ожидается на конец 2018 года, министр сказал: "В районе 4%". При этом он не исключил, что инфляция может оказаться и выше 4%. "Риски такие есть, отрицать это глупо", — заключил Орешкин.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
mister.lsv2017
Я вот далекий от всех этих понятий: инфляция, профицит, дефицит. Орешкин, Вы мне скажите - вы в регионе были? Спросите бабушку с пенсией в 8 тыс как ей: важен этот ваш % инфляции? Если ей жить осталось всего-то ничего, а жить-то и не на что. И это по всей России, а не только в Самаре, саратове, Рязани и т.п.. Не говорите об инфляции. ЕЕ гораааздо больше 4%
17:16
26.11.2018
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