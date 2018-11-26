Товарооборот Татарстана и Британии в 2017 году вырос на 55%

КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Товарооборот Татарстана и Великобритании по итогам 2017 года вырос на 55% и составил 340 миллионов долларов, за девять месяцев 2018 года объём взаимной торговли уже превысил 800 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник находится в Лондоне, где, в частности, встречается с представителями деловых кругов и принимает участие в IV Российско-Британском бизнес-форуме. Форум является ключевым российским деловым мероприятием в Лондоне, направленным на развитие бизнес-диалога и поддержку торгово-инвестиционных проектов, и проходит с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сопредседателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и других.

"В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что Великобритания является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. По итогам 2017 года товарооборот вырос на 55%, составив 340 миллионов долларов. В этом году динамика продолжилась: только за 9 месяцев объем взаимной торговли превысил 800 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

По информации Минниханова, Татарстан поставляет в Британию нефть и нефтепродукты, пластмассы, каучук, изделия из резины и другие товары, а закупает различное оборудование, технологии, ряд промышленных товаров. Республиканские предприятия и банки, по его словам, имеют прямые контакты с английскими партнерами, участвуют в выставках, проводимых в Великобритании, используют в производстве передовые британские технологии. Например, татарстанская компания "Татнефть" первой в России вышла на Лондонскую биржу, более 25 лет в республике работает одна из крупнейших ИТ-компаний — ICL, созданная при участии британских партнеров. Кроме того, развиваются гуманитарные связи: татарстанские вузы сотрудничают с британскими университетами.

"Татарстан – один из ведущих и промышленно развитых регионов России. У нас развита нефтепереработка и нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Половину своих промышленных товаров мы отправляем на экспорт. Накоплен большой опыт и в сфере АПК: республика полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией", — цитирует слова президента Татарстана его пресс-служба.

Особое внимание, по словам Минниханова, уделяется вопросу развития инвестиционного климата. Объем накопленных инвестиций из Великобритании составляет уже порядка 1 миллиарда долларов. Глава республики отметил возможности взаимодействия в таких областях, как энергетика и нефтехимия, автомобилестроение и производство автокомпонентов, авиастроение, ИТ-сфера, агропромышленный комплекс, инжиниринг, медицина и других. "Мы заинтересованы в привлечении британского бизнеса и капитала в Татарстан, будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать всяческое содействие вашим компаниям", — отметил он.

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