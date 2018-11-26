Руденя: уровень газификации Верхневолжья доведут до 70% к 2022 году

ТВЕРЬ, 26 ноя — РИА Новости. Уровень газификации Тверской области, составляющий на начало текущего года, к 2020 году планируется довести до 70%, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа газификации региона на 2019 год и на период 2020-2021 годов стала ключевой темой обсуждения на заседании областного кабинета министров в понедельинк.

По словам губернатора, в следующем году предполагается увеличить протяженность газовых сетей на территории Верхневолжья на 180 километров, при этом будет газифицированы более 3,6 тысяч домовладений.

Всего на реализацию программы газификации в 2019 году планируется направить более 717 миллионов рублей. Из них свыше 414 миллионов рублей — средства регионального бюджета, 52 миллиона рублей — муниципальных бюджетов, 32,8 миллионов рублей — федеральной казны. Более 218 миллионов рублей будет направлено за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортирование газа.

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