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Экономика

Эксперты ждут от бизнеса новых решений по цифровизации экономики Ленобласти

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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСанкт-Петербург. Архивное фотоСанкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Бизнес-сообщество может предложить нестандартные методы решений задач в работе по развитию цифровой экономики, "полигоном" для которой стала Ленинградская область, заявил РИА Новости заместитель руководителя оператора электронного правительства региона Рагим Ахадов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Дрозденко рассказал о роли бизнеса в создании цифровой экономики

В пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета РФ заявил, что бизнес станет важнейшим экспертом и партнером государства при создании цифровой экономики.

Требования к образованию, предложения в рамках создания платформенных решений и средств для хранения и анализа больших данных, обеспечения защиты информации будут определяться и реализовываться во взаимодействии с бизнес-сообществом; важным аспектом изменений станет подготовка квалифицированных кадров, заявил губернатор, выступая в качестве руководителя рабочей группы по национальному проекту "Цифровая экономика" на этом заседании.

Он также напомнил, что Ленинградская область выступит "испытательным полигоном" для реализации целого ряда цифровых инициатив. В частности, в регионе уже запущена цифровизация государственных услуг, создаётся система цифровой медицины, которая приблизит качественную и высокотехнологичную медпомощь к каждому пациенту даже на отдалённых территориях, появятся "умные города".

Кроме того, планируется продолжить работу над развитием фонда пространственных данных и системы электронного мониторинга территорий, а на втором этапе внедрения IT-технологий ожидается создание "супер-сервисов", которые, базируясь на "больших данных" (big data), существенно упростят управленческие процессы.

Свежие решения и обратная связь

"Уже на данный момент мы провели несколько мозговых штурмов при участии представителей бизнеса и исполнительной власти. Вместе мы рассматривали вопрос о том, что бизнес-сообщества смогут предложить для развития цифровой экономики. Бизнесмены уже сейчас принимают активное участие в нашей работе, предлагают свои решения. Кроме того, бизнес по части технологических решений активно движется вперед, поэтому дает хорошую обратную связь", — считает Ахадов.

Ленинградская область. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Эксперты оценили потенциал Ленобласти для проектов цифровой экономики
По его словам, бизнесмены активно участвуют в выработке предложений и идей в этой сфере. "Так, завтра у нас будет проведена еще одна встреча с представителями бизнес-сообществ, приглашены порядка 30 человек, планируем выработать новые предложения по развитию. Участники рынка эффективно участвуют в работе", — сказал эксперт.

По его мнению, "бизнес-сообщество может предложить нестандартные методы решений тех или иных задач в сфере цифровой экономики". "В области задач бизнеса находится вопрос минимизации затрат и усилий при создании качественного продукта. Поэтому мы, работая с бизнесом, надеемся на создание новых, оригинальных решений", — сказал эксперт.

Ранее специалист в области IT-технологий Андрей Силкин также выражал мнение, что бизнес проявит активность, как только начнется реализация обозначенных губернатором тезисов. А достижения первых серьезных результатов эксперт ожидает в течение трех лет.

"Полигон" для нацпроекта

Дрозденко возглавил рабочую группу Госсовета РФ по вопросу цифровой экономики в начале октября. Сопредседателем в группе, цель которой — сформировать паспорт национального проекта цифровой трансформации, стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Взгляд в технологичное будущее: глава Ленобласти обозначил векторы развития

В состав рабочей группы также вошли главы Калининградской, Московской, Новгородской, Калужской областей, Пермского края, Центра стратегических разработок, Аналитического центра при правительстве РФ, руководители ведущих вузов, операторов связи, IT-компаний.

Национальный проект "Цифровая экономика в Российской Федерации" разработан в рамках исполнения "майского указа" президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя следующие блоки: нормативное регулирование цифровой экономики, информационную инфраструктуру, кадры для цифровой экономики, информационную безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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fuf162
Это чтобы все оказались в мохнатой лапе цифрого хана всея Руси и больше не дергались...
15:37
26.11.2018
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