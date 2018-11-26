Курс доллара поднялся до 67 рублей

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, — доллар тестирует отметку в 67 рублей впервые с 14 ноября, евро закрепился выше 76 рублей также впервые с 14 ноября, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.17 мск понедельника рос на 0,81 рубля — до 67 рублей (уже поднимался до 67,03 рубля), курс евро — на 1,1 рубля, до 76,15 рубля.

При этом январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,91% — до 60,17 доллара за баррель.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>