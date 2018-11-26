Курс евро превысил 76 рублей

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение и теряет порядка 1% к основным инвалютам, евро превысил 76 рублей впервые с 14 ноября, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск понедельника рос на 71 копейку — до 66,9 рубля, курс евро — на 98 копеек — до 76,03 рубля (уже поднимался до 76,05 рубля).

Курс евро к доллару растет на 0,2% на международном валютном рынке форекс.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,22% — до 59,76 доллара за баррель.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>