Россия остается важным бизнес-партнером для Британии, заявил принц Кентский

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Россия, несмотря на ухудшение двусторонних отношений между РФ и Великобританией, остается важным бизнес-партнером для Соединенного Королевства, заявил принц Майкл Кентский, являющийся патроном Российско-британской торговой палаты.

"Мы все признаем наличие трудностей в сегодняшних отношениях между нашими государствами. Но важно то, что российское и британское правительства продолжают договариваться по важным торговым и коммерческим вопросам, что отражается в числе делегатов и представленных здесь сегодня компаний", — отметил он, выступая на открытии Российско-британского бизнес форума (РББФ) в Лондоне.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко также подчеркнул, что об интересе обеих сторон к развитию бизнеса говорит тот факт, что количество участников делового форума за четыре года возросло с примерно 100 до 800 человек.

"Я считаю, что это говорит о росте интереса к бизнесу с обеих сторон", — сказал посол.

РББФ проходит в Лондоне 26-27 ноября под лозунгом "Партнерство в инновациях". Акцент участников сделан на продвижении высокотехнологичного экспорта, цифровизации экономики и расширении торговли услугами.

В 2017 году в РББФ приняли участие в частности Сбербанк, "Аэрофлот", "Татнефть", "Опора России", "Фосагро", АНО "АСИ", АКРА и "Сколково". Британскую сторону представляли: JCB, GSK, Astra Zeneca, TheCityUK, а также выступили члены британского парламента. В этом году принимают участие Сбербанк, "Аэрофлот", "Фосагро", "Татнефть", "Сколково" и другие.