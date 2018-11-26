В РЖД рассказали, как пассажиры оценили новые плацкартные вагоны

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Большинству пассажиров, которые посмотрели и опробовали обновленный плацкартный вагон, он понравился, а предложения по его улучшению РЖД рассмотрят в ходе обновления таких вагонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам опроса.

РИА Новости в прошлый понедельник публиковало фотографии с концептом интерьера нового плацкартного вагона. РЖД во вторник на выставке "Транспорт России" в Москве показали на стенде холдинга макет плацкарта в натуральную величину. Посетители могли посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв. Гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов сообщал журналистам, что первый новый плацкарт может повезти пассажиров в конце 2018 — начале 2019 года.

Участие в опросе, рассказали РИА Новости пресс-службе РЖД, приняли около 2 тысяч человек, посетивших стенд компании. Очень понравился новый плацкарт 64% опрошенных, понравился — 26%, удовлетворительно ответили 6%, не понравилось — 4%. Дизайн понравился 95%, комфорт — 83%, надежность — 86%, не понравилось — 5%, 17% и 14% соответственно.

Большинство респондентов — 80% — указали, что новый дизайн плацкарта значительно превосходит традиционный дизайн.

"Посетители выставки оставляли замечания и предложения по обновленному плацкартному вагону. Среди предложений были такие, как увеличить место для размещения багажа, добавить специальное место для хранения мелких предметов, защиту розеток от детей, а также предусмотреть дополнительную ручку при подъеме на верхнюю полку", — сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник.

"Эти и другие предложения будут рассмотрены холдингом "РЖД" в процессе обновления плацкартных вагонов", — отметили в компании.