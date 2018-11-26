Путин призвал к снижению барьеров в торговле с Индией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Россия и Индия имеют большой потенциал для роста взаимной торговли и капвложений, для этого необходимо задействовать как уже доказавшие свою эффективность инструменты, так и новые, которые создадут максимально комфортные условия для работы бизнеса двух стран, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам первого российско-индийского стратегического экономического диалога.
Все более насыщенной становится и деловая повестка, включая кооперацию в таких областях как промышленность, финансы и передовые технологии, отмечается в обращении.
Для этого важно в полной мере задействовать как уже работающие, доказавшие свою эффективность инструменты, так и и искать новые решения, стремиться к устранению барьеров в торговле и капиталовложениях, создавать максимально комфортные условия для работы предприятий, пояснил президент.
"Уверен, что ежегодное проведение российско-индийского стратегического экономического диалога станет еще одним значимым шагом в этом направлении, он позволит последовательно начать не только обсуждение перспективных планов и идей, но запуск взаимовыгодных инициатив", — заключается в послании.