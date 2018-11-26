Путин призвал к снижению барьеров в торговле с Индией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Россия и Индия имеют большой потенциал для роста взаимной торговли и капвложений, для этого необходимо задействовать как уже доказавшие свою эффективность инструменты, так и новые, которые создадут максимально комфортные условия для работы бизнеса двух стран, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам первого российско-индийского стратегического экономического диалога.

"Россию и Индию связывают крепкие, проверенные временем традиции дружбы и взаимоуважения. Нам удалось выстроить особо привилегированное экономическое партнерство, опирающееся на доверительный и открытый диалог по широкому спектру вопросов", — указывается в приветствии президента, которое зачитал участникам форума глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Все более насыщенной становится и деловая повестка, включая кооперацию в таких областях как промышленность, финансы и передовые технологии, отмечается в обращении.

"Позитивную динамику сегодня демонстрирует и наш торговый оборот — это еще одно свидетельство растущего взаимного интереса бизнес-кругов России и Индии. У нас есть все возможности, чтобы последовательно двигаться вперёд, укреплять экономический фундамент наших отношений. Для этого необходимо наращивать контакты по всем направлениям", — уверен Путин.

Для этого важно в полной мере задействовать как уже работающие, доказавшие свою эффективность инструменты, так и и искать новые решения, стремиться к устранению барьеров в торговле и капиталовложениях, создавать максимально комфортные условия для работы предприятий, пояснил президент.

"Уверен, что ежегодное проведение российско-индийского стратегического экономического диалога станет еще одним значимым шагом в этом направлении, он позволит последовательно начать не только обсуждение перспективных планов и идей, но запуск взаимовыгодных инициатив", — заключается в послании.