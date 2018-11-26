В Росрыболовстве не получали обращений из-за ситуации в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Проблем для рыбопромыслового флота на юге России из-за ситуации с украинскими кораблями в Черном море нет, сообщил РИА Новости оперативный дежурный по безопасности мореплавания Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Дмитрий Подойницын.

"По нашей части (для рыбопромыслового флота) проблем не наблюдается… Обращений никаких не поступало", — сказал он.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>